Мастер маникюра лишилась желудка из-за халатности коллег в Москве

Москва, 3 декабря. Москвичка решила отпить энергетик из чужой банки, однако внутри оказался вовсе не напиток. Инцидент произошел в одном из маникюрных салонов Москвы прошлым летом.

Девушка пришла на работу и увидела банку энергетика. Они с коллегами часто угощали друг друга, в связи с чем сотрудница ничего не заподозрила. Когда она сделала глоток, то почувствовала, что внутри оказалась опасная щелочь, передает телеканал «360».

«Сразу же пена изо рта, скорая помощь, реанимация. В течение полугода я нормально не могу питаться. Сужение пищевода, делали операции, нет теперь желудка, из желудка сделали пищевод», — рассказала пострадавшая.

Коллега, которой принадлежала банка с щелочью, ни разу не спросила девушку о ее здоровье. Токсичное вещество использовалось для удаления ржавчины с инструментов, однако сотрудница решила забрать ее домой, в связи с чем перелила в банку от напитка.

Во Владикавказе в результате отравления скончался 15-летний подросток. Его тело обнаружили в салоне автомобиля, недалеко от него лежала канистра с бензином.