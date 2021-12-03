Похожая на нефть жидкость потекла из кранов квартир жителей Надыма

Надым, 3 декабря. Жители многоквартирного дома номер шесть по Олимпийской улице в городе Надым удивились, когда из их кранов вместо воды потекла «нефть».

Местные рассказали, что заметили потемневшую жидкость уже утром. Некоторые подошли к крану, чтобы умыться, однако со страхом отпрянули назад. То, что текло из крана, мало походило на чистую воду. Жидкость была темной, почти черной и имела слегка вязкую структуру, пишет «Ямал-медиа».

Пользователи соцсетей принялись обсуждать появившуюся новость. Большинство из местных жителей восприняли инцидент с юмором.

«Кока-кола течет», — написал один из жителей дома.

«Нефть, радуйтесь!» — восхитился другой.

«А говорили, мы плохо живем!» — подметил еще один пользователь Сети.

На публикации отреагировало «Ямалкоммунэнерго». По словам представителя организации, заявок по этому адресу не поступало. Жителям посоветовали составить соответствующий акт и потребовать от управляющей компании на его основании перерасчет в квитанции услуг ЖКХ.

Недавно состоялись переговоры министров стран ОПЕК+ о добыче нефти в январе. Стороны договорились сохранить базовый план в 400 баррелей ежесуточно.