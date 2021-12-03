Рост цен на мандарины наблюдается в России перед Новым годом

Москва, 3 декабря. Сезон традиционного спроса на мандарины стартовал в преддверии новогодних праздников среди россиян. Стоимость цитрусовых в среднем в опте выросла на 18% за год.

Эксперты рассказали РИА Новости, что средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре 164 рубля. За год их стоимость поднялась на 25%.

«Мандарины присутствуют на прилавке круглый год. Так называемым "высоким сезоном", когда спрос по данной категории продукции максимален, является ноябрь-декабрь», — напоминает исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Сейчас оптовая цена на мандарины в России в среднем варьируется от 80 до 138 рублей за килограмм. Средний уровень — примерно 110 рублей, год назад эта сумма составляла 90 рублей.

Ранее специалист инспекции по качеству пищевой продукции Елена Павлова рассказала, что не стоит покупать мандарины с тонкой кожурой. В продаже нередко встречаются плоды с вырванной плодоножкой, в таком случае лучше тоже отказаться от покупки.