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Десять человек отравились угарным газом в якутском селе

Происшествия
Десять человек отравились угарным газом в якутском селе
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Якутск, 3 декабря. Шестеро детей и четверо взрослых отравились выхлопными газами в Намском районе Якутии. Соответствующие данные привели в региональном управлении МЧС России по республике.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из пятерых специалистов и одной единицы техники. В МЧС сообщили, что в результате отравления, предварительно, угарным газом, шесть человек помещены в реанимацию.

«В стационар ЦРБ были привезены девять пострадавших, они госпитализированы. Из них шесть детей и трое взрослых», — следует из сообщения.

Двумя неделями ранее в Татарстане произошло массовое отравление метанолом. В результате ЧП пострадали минимум 14 человек.

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