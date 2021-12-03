Десять человек отравились угарным газом в якутском селе

Якутск, 3 декабря. Шестеро детей и четверо взрослых отравились выхлопными газами в Намском районе Якутии. Соответствующие данные привели в региональном управлении МЧС России по республике.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из пятерых специалистов и одной единицы техники. В МЧС сообщили, что в результате отравления, предварительно, угарным газом, шесть человек помещены в реанимацию.

«В стационар ЦРБ были привезены девять пострадавших, они госпитализированы. Из них шесть детей и трое взрослых», — следует из сообщения.

Двумя неделями ранее в Татарстане произошло массовое отравление метанолом. В результате ЧП пострадали минимум 14 человек.