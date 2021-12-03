Военный самолет с сыном главы Минобороны Сальвадора на борту разбился в прибрежной зоне

Сан-Сальвадор, 3 декабря. Самолет ВВС Сальвадора с тремя членами экипажа на борту, среди которых был сын министра обороны страны лейтенант Херардо Мерино, потерпел крушение в береговой зоне. Соответствующие данные привели в сальвадорских ВС.

Самолет выполнял задание на побережье. По информации местных СМИ, крушение потерпел американский самолет модели Baron 55 Beechcraft.

«Мы ищем трех членов экипажа, в том числе лейтенанта Херардо Мерино, сына министра Мерино Монроя», — следует из сообщения ведомства в Twitter.

Двумя неделями ранее легкомоторный самолет разбился на острове Бивер-айленд в штате Мичиган (США). В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.