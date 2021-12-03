Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 06:59
06:51
Экономика
Рост цен на мандарины наблюдается в России перед Новым годом
06:51
Происшествия
Десять человек отравились угарным газом в якутском селе
06:43
Общество
Ученые НТИ создали противотревожный препарат для переболевших COVID-19
06:37
Происшествия
Военный самолет с сыном главы Минобороны Сальвадора на борту разбился в прибрежной зоне
06:36
Общество
Российским птицеводам могут разрешить вакцинацию кур от гриппа на предприятиях
06:32
Общество
Daily Express: арбуз и ананас опасны для диабетиков из-за высокого содержания сахара
06:31
Политика
Меркель ушла на пенсию под песню своей молодости в исполнении легенды панк-рока Хаген
06:29
Происшествия
Житель Комсомольска-на-Амуре получил десять лет заключения за призывы к терроризму
06:27
Общество
Пользователей Instagram растрогали жалобы обиженной злыми котами собаки
06:20
Общество
Болдуин: пистолет на съемочной площадке фильма Rust выстрелил самопроизвольно
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Военный самолет с сыном главы Минобороны Сальвадора на борту разбился в прибрежной зоне

Происшествия
Военный самолет с сыном главы Минобороны Сальвадора на борту разбился в прибрежной зоне
Prt Scr www.facebook.com  /  PoliciaNacionalCivil

Сан-Сальвадор, 3 декабря. Самолет ВВС Сальвадора с тремя членами экипажа на борту, среди которых был сын министра обороны страны лейтенант Херардо Мерино, потерпел крушение в береговой зоне. Соответствующие данные привели в сальвадорских ВС.

Самолет выполнял задание на побережье. По информации местных СМИ, крушение потерпел американский самолет модели Baron 55 Beechcraft.

«Мы ищем трех членов экипажа, в том числе лейтенанта Херардо Мерино, сына министра Мерино Монроя», — следует из сообщения ведомства в Twitter.

Двумя неделями ранее легкомоторный самолет разбился на острове Бивер-айленд в штате Мичиган (США). В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Военный самолет с сыном главы Минобороны Сальвадора на борту разбился в прибрежной зоне
авиакатастрофа сальвадор херардо мерино
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать