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Российским птицеводам могут разрешить вакцинацию кур от гриппа на предприятиях

Общество
Российским птицеводам могут разрешить вакцинацию кур от гриппа на предприятиях
ФБА «Экономика сегодня»  /  Вита Алексеева

Москва, 3 декабря. Птичий грипп уже унес 4,5 миллиона голов за текущий год. В связи с этим предприятиям могут разрешить вакцинировать от заболевания свои стада.

С такой инициативой выступил Росптицесоюз на совещании в Минсельхозе. Информацию об этом подтвердила гендиректор организации Галина Бобылева. Так, в случае одобрения проекта вакцинировать будут репродукторов первого и второго порядка. На данный момент прививать разрешено лишь кур, которые принадлежат личным подсобным хозяйствам. Об этом сообщает «Коммерсант».

Предложение поддерживают множество фирм, которые отметили, что вакцинация племенного стада поможет оперативно восстанавливать цикл производства в случае вспышек гриппа. При этом некоторые подчеркнули, что необходимо оставить возможность добровольного отказа. Минсельхоз заявил, что инициатива будет рассмотрена совместно с участниками рынка и Россельхознадзором.

Недавно новая вспышка гриппа была зафиксирована в Башкирии. В результате нее произошел массовый падеж птицы в Благоварском районе.

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птичий грипп вакцинация Росптицесоюз
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