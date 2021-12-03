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Меркель ушла на пенсию под песню своей молодости в исполнении легенды панк-рока Хаген

Политика
Меркель ушла на пенсию под песню своей молодости в исполнении легенды панк-рока Хаген
bundeskanzlerin.de

Берлин, 3 декабря. Торжественная церемония по случаю проводов и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель прошла во внутреннем дворе Министерства обороны ФРГ. Политик выбрала для прощания песню «Ты забыл цветную пленку» легенды немецкого панк-рока Нины Хаген.

По немецкой традиции, высокопоставленный политик вправе заказать у оркестра Бундесвера несколько песен для церемонии прощания. Выбор Ангелы Меркель пал на композицию Нины Хаген «Ты забыл цветную пленку» (Du hast den Farbfilm vergessen). По словам немецкого лидера, творчество эпатажной исполнительницы и именно эта песня были «одним из ярких моментов в ее молодости».

Оркестр Бундесвера также исполнил церковную композицию и песню немецкой певицы и актрисы 1950-х годов Хильдегард Кнеф. В конце торжества играл национальный гимн Германии.

Музыкальному выбору Ангелы Меркель удивились авторы авторитетного издания The Guardian. Особое внимание привлек тот факт, что саму песню Du hast den Farbfilm vergessen ранее воспринимали как скрытую критику социалистической республики.

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Ангела Меркель германия нина хаген
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