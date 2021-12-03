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Пользователей Instagram растрогали жалобы обиженной злыми котами собаки

Общество
Пользователей Instagram растрогали жалобы обиженной злыми котами собаки
pixabay.com  /  Lenka Novotná

Москва, 3 декабря. Несчастный пес пришел к своему хозяину и «пожаловался» на своих котов-обидчиков. Видео умилило пользователей социальной сети Instagram.

Хозяин заботливо обнял своего пса и с отцовской заботой укачивал его. Голос на заднем фоне, якобы озвучивающий мысли питомца, заявил о нападках котов. Злые мурлыки смеялись над ним и обзывали. Такое поведение пушистых сильно огорчило собаку, пишет Ridus.

«Да боженьки мои, обидели зайчика», — посочувствовала пользовательница Instagram.

«Жестокие кошки! Надо с их родителями поговорить», — предложил другой комментатор.

«Ой бедолаженька какой. Кошкам этим надо всыпать по первое число», — поддерживает еще один юзер соцсети.

Другой четвероногий питомец породы корги не разделяет любовь хозяев к прогулкам в холодную погоду. На морозе у него мерзнут лапки, о чем пес решил напомнить владельцам. Несчастный вид ушастого привел в восторг пользователей Сети.

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