Болдуин: пистолет на съемочной площадке фильма Rust выстрелил самопроизвольно

Лос-Анджелес, 3 декабря. Американский актер Алек Болдуин в интервью после гибели оператора Галины Хатчинс заявил, что не спускал курок револьвера, который убил ее во время съемок фильма Rust.

Артист отметил, что погибшая лично указывала куда и как нужно направлять оружие. Это сцена, по его словам, многократно репетировалась, однако нажатие на спусковой крючок не требовалось.

«Сцена: двое парней загнали меня в угол, думают, что я ранен, но я отвлекаю их, выхватываю пистолет, направляю — снято», — рассказал Болдуин в интервью телеканалу ABC.

Он добавил, что лишь делал манипуляции большим пальцем возле курка для реалистичности происходящего. Болдуин заявил, что, по словам съемочной группы, нажатие на него стирает механизм, а сам ствол был пуст.

Однако далеко не все поверили в искренность слов актера. Некоторые люди увидели в интервью Болдуина телеканалу АВС «чертовски хорошую актерскую игру».