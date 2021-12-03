Астрологи перечислили знаки зодиака самых невезучих в отношениях женщин

Москва, 3 декабря. Некоторым женщинам не суждено создать счастливую семью, несмотря на большую популярность у мужчин. Астрологи уверены, что им мешают их достоинства, диктуемые знаком зодиака.

Одними из таких женщин являются представительницы Весов. Их нежность и изящность привлекает большое количество мужчин, однако именно наличие конкурентов и отпугивает того единственного, с которым у этих девушек удалось бы построить счастливые отношения, передает Пятый канал.

С женщинами-Стрельцами злую шутку играет их честность. Стремление быть во всем откровенной ведет к излишней прямолинейности, которую не хотят терпеть представители мужского пола.

Девы, в свою очередь, отличаются безупречностью, которая достигается с помощью перфекционизма. Потенциальные женихи просто боятся не соответствовать высоким стандартам, поэтому даже не пробуют завоевать симпатию представительниц этого знака.

Темпераментность Тельцов делает из них ревнивых натур. Это и отпугивает потенциальных партнеров, даже несмотря на крайнюю привлекательность таких женщин.

Астрологи также рассказали и об интимных предпочтениях знаков зодиака. Так, Тельцы удивят своей любовью к экспериментам, а Девы романтичностью.