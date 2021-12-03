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Экс-генерал ФСБ Михайлов: Запад 30 лет назад ошибочно решил, что Россия лишилась спецслужб

Политика
Экс-генерал ФСБ Михайлов: Запад 30 лет назад ошибочно решил, что Россия лишилась спецслужб
ru.wikipedia.org  /  A.Savin

Москва, 3 декабря. Страны Запада, 30 лет назад радовавшиеся уничтожению КГБ СССР и полагавшие, что Россия фактически лишилась сильных спецслужб, просчитались. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По его словам, в 1991 году, когда президент СССР Михаил Горбачев подписал закон «О реорганизации органов государственной безопасности», западные политики и руководители силовых ведомств не скрывали своего торжества. Однако те, кто следил за якобы «деградацией» российских спецслужб и восторженно потирал руки, в настоящее время не испытывают положительных эмоций, подчеркнул Михайлов в беседе с РИА Новости.

«Россия не просто восстановила систему своих органов безопасности, но и еще больше ее укрепила. И технически, и кадрами. На Западе думали, что они нас ущучат, и мы потеряем способность добывать разведывательную информацию, противостоять иностранным разведкам, бороться с террористами, защищать конституционный строй. Но они сильно просчитались», — сказал экс-генерал ФСБ.

Михайлов также рассказал, что в то время Белый дом прекратил финансирование большинства своих агентов влияния в Москве. Он предполагал, что платить не нужно, поскольку все «решится само». Тогдашний глава ЦРУ Роберт Гейтс, который приезжал в столицу России, прошел мимо зарубежных камер по Красной площади и заявил, что «совершает личный парад победы».

Ранее бывший глава Министерства иностранных дел России Игорь Иванов рассказал, по какой причине мог произойти распад Советского Союза. По его мнению, это произошло из-за экономических проблем внутри страны.

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Все новости / Политика / Экс-генерал ФСБ Михайлов: Запад 30 лет назад ошибочно решил, что Россия лишилась спецслужб
фсб запад спецслужбы михайлов
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