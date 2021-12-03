Роскосмос испытает многоразовую ступень ракеты в виде беспилотника в 2022 году

Москва, 3 декабря. Эксперты Роскосмоса намерены провести испытания многоразовой ступени ракеты-носителя в виде беспилотника во второй половине 2022 года. Аппарат должен взлетать с аэродрома как самолет, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Многоразовая ступень ракеты «Крыло-СВ» создается в России с 2019 года. По задумке инженеров, она сможет возвращаться из космоса с приземлением как на грунт, так и на взлетно-посадочную полосу. На один из образцов будут установлены шасси и турбореактивный двигатель, пишет РИА Новости.

«Будет установлено шасси и турбореактивный двигатель, а также носовой обтекатель, как у самолета, которые позволят ей взлетать, выполнять полет и затем возвращаться на аэродром. Фактически, это будет БПЛА, созданный на базе будущей ракетной ступени для проверки характеристик полета ступени в атмосфере», — добавил источник.

Ступень оборудуют прямоугольным крылом, которое позволит аппарату тормозить в плотных слоях атмосферы. Испытания проведут на одном из военных аэродромов. Точная дата пока неизвестна, но первый полет должен состояться в 2022 году.

Эксперты Роскосмоса сегодня заняты статическими и динамическими испытаниями корабля «Орел». Для судна изменили технологию создания теплового экрана, чтобы улучшить прочностные характеристики.