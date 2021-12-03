Аналитик Ускова составила список из трех профессий, представителям которых поднимут зарплату

Москва, 3 декабря. Средняя номинальная зарплата в России может вырасти к концу этого года до 56 тысяч рублей. Представителей каких профессий повышение затронет в первую очередь, рассказала генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

Расценки на рынке труда будет определять спрос, заявила аналитик. По ее словам, первыми в очереди на высокие зарплаты стоят работники сферы IT. На данный момент специалистов в этой отрасли очень мало. Нехватка составляет от 500 тысяч до миллиона человек.

«В ближайшую пятилетку тренд на цифровизацию попросит еще примерно два миллиона специалистов. А там, где есть спрос, растут и гонорары», — отметила Ускова.

Кроме того, остается нерешенной проблема с нехваткой иностранной рабочей силы. Этот факт повлиял на рост зарплат мигрантам в сфере строительства, ЖКХ и аграрного сектора, передает «Российская газета». Уже за этот год зарплаты представителей рабочих профессий выросли на 30 процентов.

Прибавка ожидается и у самозанятых граждан. Это касается специалистов, которых привлекают для разовых работ без оформления в штат — курьеров, таксистов, мастеров по ремонту, строителей.

При этом рост зарплат будет выше инфляции. По словам аналитика Усковой, в трех вышеперечисленных сферах заработная плата увеличится примерно на 10-15 процентов.

Недавно аналогичное исследование провели специалисты «СберИндекса» и «Работы.ру». Они выявили в России рост медианных зарплат на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.