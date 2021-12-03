Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 06:58
06:51
Экономика
Рост цен на мандарины наблюдается в России перед Новым годом
06:51
Происшествия
Десять человек отравились угарным газом в якутском селе
06:43
Общество
Ученые НТИ создали противотревожный препарат для переболевших COVID-19
06:37
Происшествия
Военный самолет с сыном главы Минобороны Сальвадора на борту разбился в прибрежной зоне
06:36
Общество
Российским птицеводам могут разрешить вакцинацию кур от гриппа на предприятиях
06:32
Общество
Daily Express: арбуз и ананас опасны для диабетиков из-за высокого содержания сахара
06:31
Политика
Меркель ушла на пенсию под песню своей молодости в исполнении легенды панк-рока Хаген
06:29
Происшествия
Житель Комсомольска-на-Амуре получил десять лет заключения за призывы к терроризму
06:27
Общество
Пользователей Instagram растрогали жалобы обиженной злыми котами собаки
06:20
Общество
Болдуин: пистолет на съемочной площадке фильма Rust выстрелил самопроизвольно
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Панихида по погибшим горнякам на «Листвяжной» началась в храмах Кузбасса

Происшествия
Панихида по погибшим горнякам на «Листвяжной» началась в храмах Кузбасса
Невские Новости  /  Дарья Коваленок

Кемерово, 3 декабря. Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября и унесла жизни более 50 человек. Сейчас в храмах Кузбасса проходит траурная панихида по погибшим, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

С момента аварии прошло девять дней. Возложение цветов в память о погибших горняках и спасателях состоялось в 4:21 по московскому времени. Именно в этот час произошел взрыв метана в шахте «Листвяжная». Глава Кузбасса Цивилев присоединился к церемонии на Аллее шахтерской славы в поселке Грамотеино.

«В 8:21 (4:21 по московскому времени) — ровно в то время, когда девять дней назад на шахте "Листвяжная" произошел взрыв, по всему Кузбассу сегодня прошло возложение цветов в память о погибших горняках и спасателях. В кузбасских храмах началась панихида по погибшим», — говорится в сообщении Цивилева в Telegram.

Сотрудники МЧС обнаружили 12 погибших шахтеров и двух горноспасателей на шахте «Листвяжная». Сейчас продолжаются поиски еще 15 тел. Горноспасатели проводят разведку неизученных участков горных выработок.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Панихида по погибшим горнякам на «Листвяжной» началась в храмах Кузбасса
траур шахта панихида
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать