Панихида по погибшим горнякам на «Листвяжной» началась в храмах Кузбасса

Кемерово, 3 декабря. Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября и унесла жизни более 50 человек. Сейчас в храмах Кузбасса проходит траурная панихида по погибшим, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

С момента аварии прошло девять дней. Возложение цветов в память о погибших горняках и спасателях состоялось в 4:21 по московскому времени. Именно в этот час произошел взрыв метана в шахте «Листвяжная». Глава Кузбасса Цивилев присоединился к церемонии на Аллее шахтерской славы в поселке Грамотеино.

«В 8:21 (4:21 по московскому времени) — ровно в то время, когда девять дней назад на шахте "Листвяжная" произошел взрыв, по всему Кузбассу сегодня прошло возложение цветов в память о погибших горняках и спасателях. В кузбасских храмах началась панихида по погибшим», — говорится в сообщении Цивилева в Telegram.

Сотрудники МЧС обнаружили 12 погибших шахтеров и двух горноспасателей на шахте «Листвяжная». Сейчас продолжаются поиски еще 15 тел. Горноспасатели проводят разведку неизученных участков горных выработок.