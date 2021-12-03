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Экс-советник Конгресса США Коэн указал на саботаж Украины в деле с Крымом

Политика
Экс-советник Конгресса США Коэн указал на саботаж Украины в деле с Крымом
 /  Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 3 декабря. Украина по своей вине потеряла Крым и черноморский флот в 2014 году. Такое мнение в статье для журнала Newsweek выразил бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн.

По его словам, главную роль в этой ситуации сыграла коррупция и некомпетентность Киева в вопросах внутренней политики. Автор также выразил уверенность, что Киеву давно пора избавиться от «привычки добровольного саботажа», которая тянется с 2014 года.

Крымский полуостров вошел в состав России семь лет назад по итогу народного референдума. Тогда более 97% избирателей проголосовали за присоединение к РФ.

При этом украинский президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что «возвращение» Крымского полуострова является главной «философией» и целью страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расценил подобные заявления, как прямую угрозу в сторону России.

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украина крым саботаж ариэль коэн
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