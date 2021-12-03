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Зоологи выпустили в Ладожское озеро спасенную в августе самку нерпы

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 05:21
Общество
Зоологи выпустили в Ладожское озеро спасенную в августе самку нерпы
vk.com  /  Группа &quot;Спасение тюленей 699-23-99&quot;

Санкт-Петербург, 3 декабря. Найденная в Ленобласти летом самка нерпы прошла реабилитацию и отправилась в плавание по Ладожскому озеру. Об этом сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Животное проходило лечение в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, который работает на базе очистных сооружений в Репино. Зоологи обнаружили раненую и истощенную нерпу в конце августа на территории деревни Коккорево Всеволожского района Ленобласти.

«Малышка удивила зоологов не только своим поздним появлением в конце лета, когда традиционно сезон реабилитации уже заканчивается, но и тем, что весила всего семь килограмм. У малышки были признаки пневмонии, а также многочисленные раны и поклевы», — уточняется в сообщении.

Нерпа с осторожностью относилась к людям, что свидетельствует о том, что у нее есть опыт жизни в дикой природе. Сейчас температура воды в Ладоге составляет около нуля градусов, что теплее температуры воздуха.

«Беспокоиться о том, что животное выпускают зимой, не нужно, так как температура воды в Ладоге всегда около нуля градусов и значительно теплее, чем температура воздуха. К тому же кольчатая нерпа изначально арктический вид животных и прекрасно приспособлена к жизни среди льдов», — пояснили зоологи.

Целая группа нерп ранее была замечена вблизи Чивыркуйского залива на Байкале. Такое явление часто можно наблюдать осенью и весной, когда озеро частично покрывают ледяные островки.

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