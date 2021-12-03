МЧС продолжает поиски тел 15 горняков на «Листвяжной»

Белово, 3 декабря. Спасатели обнаружили 12 погибших шахтеров и двух горноспасателей на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. На данный момент продолжаются поиски тел 15 человек, сообщили в МЧС России.

Всего после ЧП удалось поднять тела 22 погибших. Трагедия унесла жизни 51 человека.

«За прошедшие сутки отделения ВГСЧ МЧС России транспортировали на поверхность 11 погибших шахтеров. В настоящее время известно местонахождение 12 шахтеров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается», — следует из сообщения министерства.

Горноспасатели также проводят разведку неизученных участков горных выработок. Операция по поиску погибших работников продолжается.

Авария на «Листвяжной» в Кузбассе произошла 25 ноября. По факту трагедии возбуждены два уголовных дела — о нарушении промышленной безопасности и халатности.