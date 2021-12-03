Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 05:26
05:21
Общество
Зоологи выпустили в Ладожское озеро спасенную в августе самку нерпы
05:20
Общество
Эксперт по питанию Алименко: отказ от мяса может грозить замедлением метаболизма
05:08
Происшествия
МЧС продолжает поиски тел 15 горняков на «Листвяжной»
05:04
Армия
Журналист Бутусов: НАТО поддержит Украину вооружением в случае агрессии со стороны
04:59
Общество
«Пугающее предсказание» Ванги на 2022 год вызвало споры среди болгарских читателей «Фактов»
04:59
Происшествия
Власти Горнозаводска объявили режим ЧС в селе из-за отсутствия водоснабжения
04:57
Происшествия
Мальчик из Выборга спас жизнь маме своевременным звонком в скорую помощь
04:46
Политика
Глава МИД Норвегии Витфельдт высказалась против активного передвижения НАТО вблизи России
04:40
Общество
Видео с двумя уставшими собаками после «ремонтных работ» рассмешило пользователей TikTok
04:35
Общество
DRP Group-IB: «режим паранойи» является самым простым способом защиты от кибермошенников
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МЧС продолжает поиски тел 15 горняков на «Листвяжной»

Происшествия
МЧС продолжает поиски тел 15 горняков на «Листвяжной»
Global Look Press  /  Kemerovo Region Government

Белово, 3 декабря. Спасатели обнаружили 12 погибших шахтеров и двух горноспасателей на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. На данный момент продолжаются поиски тел 15 человек, сообщили в МЧС России.

Всего после ЧП удалось поднять тела 22 погибших. Трагедия унесла жизни 51 человека.

«За прошедшие сутки отделения ВГСЧ МЧС России транспортировали на поверхность 11 погибших шахтеров. В настоящее время известно местонахождение 12 шахтеров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается», — следует из сообщения министерства.

Горноспасатели также проводят разведку неизученных участков горных выработок. Операция по поиску погибших работников продолжается.

Авария на «Листвяжной» в Кузбассе произошла 25 ноября. По факту трагедии возбуждены два уголовных дела — о нарушении промышленной безопасности и халатности.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / МЧС продолжает поиски тел 15 горняков на «Листвяжной»
кемеровская область мчс россии Белово листвяжная
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать