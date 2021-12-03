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Журналист Бутусов: НАТО поддержит Украину вооружением в случае агрессии со стороны

Армия
Журналист Бутусов: НАТО поддержит Украину вооружением в случае агрессии со стороны
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 декабря. Страны НАТО готовы обеспечить Украину масштабными поставками вооружения в случае возможной войны, заявил главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

Союзники Киева в ноябре проанализировали возможности украинской армии. Особое внимание они уделили боеспособности войск в случае «российского вторжения», отметил украинский журналист в своем Facebook.

«Запад оценивает это в практических интересах — целесообразно ли осуществлять масштабные поставки вооружений в Украину в случае вторжения... Выводы сделаны в целом положительные», — написал он.

По словам Бутусова, в настоящее время Киев сможет применить имеющееся в его распоряжении вооружение и будет ждать оперативных поставок от союзников. Однако, добавил журналист, лучшим вариантом для Украины стало бы прямое участие авиации НАТО на ее стороне.

«Конечно, ключевым фактором, который бы многое решил, является создание бесполетной зоны силами авиации НАТО. Но заранее такой политической договоренности достичь не удастся», — заключил он.

Западные СМИ в последнее время начали распространять слухи о том, что Москва якобы стягивает свои войска к границе с Украиной. В Кремле отметили, что Россия вправе перемещать свои войска в пределах страны на свое усмотрение, не угрожая при этом безопасности других государств. Подобные заявления о «российской агрессии» используются в качестве предлога для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.

Норвежские власти ранее заявили, что планируют ограничить передвижение союзников по НАТО вблизи России. Страна считает, что может самостоятельно обеспечить безопасность своих границ.

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украина россия нато вооружение
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