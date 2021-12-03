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«Пугающее предсказание» Ванги на 2022 год вызвало споры среди болгарских читателей «Фактов»

Общество
«Пугающее предсказание» Ванги на 2022 год вызвало споры среди болгарских читателей «Фактов»
пресс-служба первого канала

София, 3 декабря. Предсказания ясновидящей Ванги о событиях 2022 года взбудоражили умы пользователей Сети. Однако болгарские читатели газеты «Факти» назвали пророчества известной старицы неправдой.

Согласно предсказаниям, всем живущим на Земле нужно запастись терпением и научиться ждать. Кроме того, по словам Ванги, мир после 2022 года может измениться до неузнаваемости.

Западные страны ожидает катастрофический кризис, а Россия и Китай поднимутся до недосягаемого ранее уровня. Страны будут взаимодействовать друг с другом, обмениваться наработками в технологической сфере и будут работать над улучшением финансового уровня. Такое пророчество возмутило и одновременно испугало читателей болгарской газеты «Факти», в которой появилось предсказание.

«А я слышал, что Ванга предсказывала, что США разделятся на 15 стран!» — уличил Вангу во лжи один из пользователей.

«Ванга никогда не делала прогнозы с указанием дат. Некоторые цитаты из ее книги неверно интерпретируют», — прокомментировал другой юзер.

«Пугающее пророчество», — отметил третий.

Однако некоторые восприняли слова ясновидящей всерьез. Они написали, что при таком раскладе Европе нужно возвращать партнерские отношения с Россией, чтобы не испытывать судьбу.

В своем предсказании Ванга отдельно затронула тему России. Согласно прогнозу, страна стойко преодолеет выпавшие на ее долю испытания. В 2022 году ей не грозит ни войны, ни природные катаклизмы.

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ванга предсказание факты
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