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Власти Горнозаводска объявили режим ЧС в селе из-за отсутствия водоснабжения

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 04:59
Происшествия
Власти Горнозаводска объявили режим ЧС в селе из-за отсутствия водоснабжения
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Горнозаводск, 3 декабря. Авария произошла 1 декабря на водозаборе в селе Горнозаводск. Из строя вышли основной и резервный насосы. Информацию об этом в своем Instagram-аккаунте разместила администрация Невельского района.

Власти планируют найти необходимое оборудование и восстановить работу водозабора в селе Горнозаводск в короткие сроки. По данным местных СМИ, МУП «Невельские коммунальные сети» уже восстановило работу одного из насосов.

Вечером 2 декабря в дома жителей населенного пункта была подана вода, но через пару часов насос снова вышел из строя. Теперь уже ни о каком ремонте не может быть и речи. Необходима замена насосов. Подвоз воды на данный момент осуществляется тремя цистернами до полного восстановления водоснабжения.

Недавно на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла серьезная авария. По предварительным данным, случился взрыв метана, из-за чего погибли 51 человек. Количество пострадавших, по последним данным, достигло 99 человек.

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