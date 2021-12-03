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Мальчик из Выборга спас жизнь маме своевременным звонком в скорую помощь

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 04:57
Происшествия
Мальчик из Выборга спас жизнь маме своевременным звонком в скорую помощь
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Выборг, 3 декабря. Сын спас жизнь матери, у которой развилось острое заболевание. Мальчик из Выборга вовремя вызвал скорую помощь, благодаря чему врачи смогли оперативно приехать и помочь женщине.

Женщине внезапно стало плохо, и она потеряла сознание. По словам фельдшера бригады скорой помощи Выборга Виктории Шутовой, в диспетчерскую поступил звонок от растерянного ребенка. Мальчик сказал, что «мама не отвечает, совсем не отвечает».

После этого на другом конце провода его попросили рассказать, где он находится. Ребенок не смог назвать точный адрес, но сказал, что живет в «сером доме на третьем этаже» и перечислил ближайшие магазины.

Диспетчер оказался опытным работником, благодаря чему специалист быстро установил адрес мальчика. На место оперативно выехала бригада скорой помощи, благодаря чему женщину удалось спасти.

Недавно в центре Санкт-Петербурга автомобиль скорой помощи попал в крупное ДТП. В результате аварии пострадали медработники.

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