Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 05:25
05:21
Общество
Зоологи выпустили в Ладожское озеро спасенную в августе самку нерпы
05:20
Общество
Эксперт по питанию Алименко: отказ от мяса может грозить замедлением метаболизма
05:08
Происшествия
МЧС продолжает поиски тел 15 горняков на «Листвяжной»
05:04
Армия
Журналист Бутусов: НАТО поддержит Украину вооружением в случае агрессии со стороны
04:59
Общество
«Пугающее предсказание» Ванги на 2022 год вызвало споры среди болгарских читателей «Фактов»
04:59
Происшествия
Власти Горнозаводска объявили режим ЧС в селе из-за отсутствия водоснабжения
04:57
Происшествия
Мальчик из Выборга спас жизнь маме своевременным звонком в скорую помощь
04:46
Политика
Глава МИД Норвегии Витфельдт высказалась против активного передвижения НАТО вблизи России
04:40
Общество
Видео с двумя уставшими собаками после «ремонтных работ» рассмешило пользователей TikTok
04:35
Общество
DRP Group-IB: «режим паранойи» является самым простым способом защиты от кибермошенников
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава МИД Норвегии Витфельдт высказалась против активного передвижения НАТО вблизи России

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 04:46
Политика
Глава МИД Норвегии Витфельдт высказалась против активного передвижения НАТО вблизи России
Global Look Press  /  Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Осло, 3 декабря. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт дала интервью газете VG, в котором заявила, что новое правительство страны намерено ограничить передвижение союзников по НАТО около российских границ.

Дипломат отметила, что готова обсудить эту проблему с Великобританией и США. По ее словам, Норвегия в состоянии обеспечить безопасность своих границ собственными вооруженными силами, а присутствие военного контингента Североатлантического альянса в районе границ с РФ сейчас не больше, чем во времена «послевоенной эпохи».

«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», — сказала она.

Недавно глава Альянса Йенс Столтенберг пригрозил России санкциями в случае «агрессии» на Украине. По его мнению, Москва не имеет права обладать сферами влияния.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава МИД Норвегии Витфельдт высказалась против активного передвижения НАТО вблизи России
нато норвегия российская граница анникен витфельдт
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать