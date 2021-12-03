Глава МИД Норвегии Витфельдт высказалась против активного передвижения НАТО вблизи России

Осло, 3 декабря. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт дала интервью газете VG, в котором заявила, что новое правительство страны намерено ограничить передвижение союзников по НАТО около российских границ.

Дипломат отметила, что готова обсудить эту проблему с Великобританией и США. По ее словам, Норвегия в состоянии обеспечить безопасность своих границ собственными вооруженными силами, а присутствие военного контингента Североатлантического альянса в районе границ с РФ сейчас не больше, чем во времена «послевоенной эпохи».

«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», — сказала она.

Недавно глава Альянса Йенс Столтенберг пригрозил России санкциями в случае «агрессии» на Украине. По его мнению, Москва не имеет права обладать сферами влияния.