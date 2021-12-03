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Видео с двумя уставшими собаками после «ремонтных работ» рассмешило пользователей TikTok

Общество
Видео с двумя уставшими собаками после «ремонтных работ» рассмешило пользователей TikTok
 /  pixabay.com

Москва, 3 декабря. Ремонт очень утомительное дело, особенно для питомцев. Две собаки решили по своей инициативе содрать обои, но от этого процесса они слишком устали.

Собаки решили помочь хозяину начать ремонтные работы. Но, возможно, владелец четвероногих любимцев был не готов к такому исходу событий. Питомцев может и хотели разбудить, но они слишком сладко спали. В итоге парочка «ремонтников» попала на видео, чем порадовала интернет-пользователей.

«Столько полезных "дел" сделали! Молодцы прям», — написал комментатор в TikTok.

«Ремонт — это тяжело. Понимаю парней», — цитирует «Ридус» другого юзера Сети.

«Ахах, работники года просто», — отметил еще один пользователь.

Некоторых животных не устраивает порядок, который навели их владельцы. Так, кот скомкал коврик, а затем безмятежно отправился дальше по своим делам.

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видео собаки ремонт
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