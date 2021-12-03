DRP Group-IB: «режим паранойи» является самым простым способом защиты от кибермошенников

Москва, 3 декабря. Интернет является наиболее удобной площадкой для мошенников, поэтому попасться может даже самый бдительный человек. Как минимизировать опасность, рассказал руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов.

По словам специалиста, злоумышленники, как правило, строят свои схемы после анализа увлечений жертвы. Так, если мошенник понял, что пользователь интересуется машинами, то в скором времени может появиться объявление о «выгодной» покупке авто. В связи с этим эксперт рекомендовал размещать о себе в интернете минимум сведений и включать «режим паранойи», передает радио Sputnik.

«Нужно включить "режим паранойи", вплоть до того, чтобы нигде не указывать дату рождения. Не стоит распространяться на широкую аудиторию о своих ближайших планах, например, об отпуске. Потому что злоумышленники работают не только в Сети, но и в офлайне», — считает Кравцов.

Кроме того, напомнил специалист, стоит тщательно перепроверять все подозрительные сообщения от знакомых и друзей. В случае неожиданных просьб о помощи их страница может быть взломана, заключил он.

Чаще всего мошенники выбирают своими жертвами самые уязвимые группы населения. Так, жителям Московской области начали приходить фальшивые сообщения от Пенсионного фонда.