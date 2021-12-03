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Одиннадцатилетний мальчик погиб при взрыве котла отопления в Амурской области

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 04:33
Происшествия
Одиннадцатилетний мальчик погиб при взрыве котла отопления в Амурской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Свободный, 3 декабря. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту смерти 11-летнего мальчика, погибшего при взрыве твердотопливного котла отопления в Свободном (Приамурье). Соответствующую информацию привели в региональном СУСК.

Уполномоченные органы рассматривают версию о неправильной эксплуатации оборудования. По факту гибели мальчика инициировано расследование.

«По данному факту следственным отделом по городу Свободный следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")», — сообщили в следственном управлении СК РФ.

Двумя неделями ранее амурские спасатели вытащили провалившийся под лед автомобиль. В результате происшествия удалось избежать жертв.

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