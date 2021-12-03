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Мощная волна едва не погубила стоящего на пирсе мужчину в Сочи

Происшествия
Мощная волна едва не погубила стоящего на пирсе мужчину в Сочи
wikipedia.org  /  Massew64/Общественное достояние

Сочи, 3 декабря. Сильные штормовые волны разрушили набережную в Сочи. В результате разгула стихии «под удар» попал и один мужчина, которого смыло в море.

Мощные волны вызвали новый ураган, который пришел прямиком из Турции. Из-за стихии шторм принял рекордные семь баллов.

В Сеть также попали кадры, как волны обрушились на пляж «Русалка». Удар пришелся на стоящего на пирсе мужчину. Пострадавшего смыло в море, однако его, к счастью, удалось спасти, пишет РЕН ТВ.

«Два мужика вышли на буну. Судя по тому, как долго они там стояли — ловили волны. В итоге один решил выйти на берег, отвернулся от волны, не увидел, и его снесло. Мужик жив остался, вышел слева от буны, там, где Псахо впадает в море», — рассказывает автор ролика.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. По этой причине все городские службы переведены в усиленный режим работы.

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Все новости / Происшествия / Мощная волна едва не погубила стоящего на пирсе мужчину в Сочи
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