Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 05:24
05:21
Общество
Зоологи выпустили в Ладожское озеро спасенную в августе самку нерпы
05:20
Общество
Эксперт по питанию Алименко: отказ от мяса может грозить замедлением метаболизма
05:08
Происшествия
МЧС продолжает поиски тел 15 горняков на «Листвяжной»
05:04
Армия
Журналист Бутусов: НАТО поддержит Украину вооружением в случае агрессии со стороны
04:59
Общество
«Пугающее предсказание» Ванги на 2022 год вызвало споры среди болгарских читателей «Фактов»
04:59
Происшествия
Власти Горнозаводска объявили режим ЧС в селе из-за отсутствия водоснабжения
04:57
Происшествия
Мальчик из Выборга спас жизнь маме своевременным звонком в скорую помощь
04:46
Политика
Глава МИД Норвегии Витфельдт высказалась против активного передвижения НАТО вблизи России
04:40
Общество
Видео с двумя уставшими собаками после «ремонтных работ» рассмешило пользователей TikTok
04:35
Общество
DRP Group-IB: «режим паранойи» является самым простым способом защиты от кибермошенников
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пражанин с ножом и пистолетом хотел напасть на и.о. премьера Чехии из-за антиковидных мер

Общество
Пражанин с ножом и пистолетом хотел напасть на и.о. премьера Чехии из-за антиковидных мер
vlada.cz  /  Government of the Czech Republic

Прага, 3 декабря. Вооруженный кинжалом и пистолетом гражданин Чехии хотел напасть на исполняющего обязанности премьер-министра страны Андрея Бабиша. Политик пояснил, что поводом тому послужили новые меры по нераспространению коронавируса, принятые местным кабмином.

Неделей ранее Правительство Чехии приняло решение ужесточить социальные ограничения в республике и ввести на 30 дней режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим в стране появилось множество недовольных граждан – один из них даже решил напасть на премьера. Покушение удалось предотвратить благодаря оперативной реакции полиции.

«Вчера (в среду) к нам (в здание правительства. — Прим. ФАН) пришел такой (противник жестких мер эпидемиологической безопасности. — Прим. ФАН) и хотел на меня напасть. У него были кинжал и пистолет. Полиция его обезвредила на входе (в здание. — Прим. ФАН)», — заявил Бабиш на странице в Facebook.

С 22 ноября Чехия ввела локдаун для непривитых от коронавируса граждан. Власти республики отказались от практики признания отрицательных тестов на коронавирус в качестве допуска в общественные места.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пражанин с ножом и пистолетом хотел напасть на и.о. премьера Чехии из-за антиковидных мер
полиция чехия покушение андрей бабиш коронавирус антиковидные меры
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать