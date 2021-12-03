Пражанин с ножом и пистолетом хотел напасть на и.о. премьера Чехии из-за антиковидных мер

Прага, 3 декабря. Вооруженный кинжалом и пистолетом гражданин Чехии хотел напасть на исполняющего обязанности премьер-министра страны Андрея Бабиша. Политик пояснил, что поводом тому послужили новые меры по нераспространению коронавируса, принятые местным кабмином.

Неделей ранее Правительство Чехии приняло решение ужесточить социальные ограничения в республике и ввести на 30 дней режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим в стране появилось множество недовольных граждан – один из них даже решил напасть на премьера. Покушение удалось предотвратить благодаря оперативной реакции полиции.

«Вчера (в среду) к нам (в здание правительства. — Прим. ФАН) пришел такой (противник жестких мер эпидемиологической безопасности. — Прим. ФАН) и хотел на меня напасть. У него были кинжал и пистолет. Полиция его обезвредила на входе (в здание. — Прим. ФАН)», — заявил Бабиш на странице в Facebook.

С 22 ноября Чехия ввела локдаун для непривитых от коронавируса граждан. Власти республики отказались от практики признания отрицательных тестов на коронавирус в качестве допуска в общественные места.