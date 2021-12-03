Строители Стоунхенджа подкрепляли силы «сникерсами» и пекли пироги во время работ

Эймсбери, 3 декабря. Вокруг строительства Стоунхенджа ходят различные мифы и легенды, не успевают умолкнуть одни дискуссии, как возникают новые. Недавние раскопки в близлежащем поселении Даррингтон-Уоллс помогли узнать, чем питались создатели загадочного сооружения.

Специалисты под руководством фонда English Heritage провели раскопки около Стоунхенджа, поблизости от этого памятника, где жили те, кто его строил. Выяснилось, что рабочие собирали фундук, терн, яблоки и другие фрукты. Ученые также предполагают, что создатели сооружения пекли пироги из пшеничной, ореховой или желудевой муки, в особенности — пироги с фаршем.

Чтобы подкрепиться, авторы Стоунхенджа питались энергетическими батончиками, которые богаты калориями. Это некая первобытная разновидность нынешних «сникерсов» и «марсов» под менее яркой упаковкой. Такого рода пища могла быть как праздничной, так и для ежедневного употребления.

«Добавление мясных жиров к фундуку и фруктам позволило бы получить отличный энергетический батончик, полный калорий», — передает пресс-служба фонда English Heritage слова историка Сьюзан Грини.

Недавно стало известно, что памятник Стоунхендж готовят к большой реставрации. В последний раз подобные работы здесь проводились в 60-х годах прошлого века.