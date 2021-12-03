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Oxxxymiron поблагодарил ATL'а и Дельфина за гостевые куплеты в «Красоте и Уродстве»

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 04:11
Общество
Oxxxymiron поблагодарил ATL'а и Дельфина за гостевые куплеты в «Красоте и Уродстве»
oxxxymiron.com  /  OXXXYMIRON

Москва, 3 декабря. Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) выпустил долгожданный третий альбом «Красота и Уродство». В создании новой пластинки приняли участие также и другие отечественные исполнители, которых Федоров поблагодарил на своей странице в Twitter.

Новой публикацией рэп-исполнителя стал видеоролик, на котором крутилась фигура с разными лицами. Оксимирон подписал пост «крутись, мой дрейдл», перечислив ниже артистов Tommy Cash, ATL, Тосю Чайкину, Дельфина, Иглу и Аигел.

Один из подписчиков под постом отметил, что дрейдл — еврейская игрушка, на которой обозначены начальные буквы выражения «чудо великое было там/здесь». Новым постом Федоров мог поблагодарить своих коллег по цеху за участие в «Красоте и Уродстве», где также гостевыми партами отметились несколько российских исполнителей.

Oxxxymiron поблагодарил ATL'а и Дельфина за гостевые куплеты в «Красоте и Уродстве»
Pr Scr twitter.com / @norimyxxxo

Oxxxymiron выпустил новый альбом впервые за шесть лет. Последним сборником рэпера был «Горгород», который увидел свет в 2015 году. Пластинка «Красота и Уродство» набрала первый миллион прослушиваний менее чем за час после релиза.

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музыка рэп дельфин oxxxymiron atl красота и уродство
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