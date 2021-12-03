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РФПИ: ВОЗ не признает вакцину «Спутник V» из-за бюрократических преград

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 03:50
Общество
РФПИ: ВОЗ не признает вакцину «Спутник V» из-за бюрократических преград
minzdrav.gov.ru  /  Пресс-служба Минздрава РФ

Москва, 3 декабря. Бюрократические препятствия мешают Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завершить процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Россия не видит веских причин, по которым ВОЗ задерживает признание препарата. Эффективность вакцины «Спутник V» неоднократно доказана, о чем свидетельствуют научные публикации в авторитетных медицинских изданиях и реальные данные со всего мира. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — пояснил он в беседе с La Nacion.

После признания вакцины «Спутник V» специалистами ВОЗ россияне смогут беспрепятственно посещать еще большее число стран. На сегодняшний день некоторые государства разрешают въезд туристам, привитым лишь определенными препаратами.

Российская вакцина в случае одобрения ВОЗ может использоваться в большом количестве африканских стран. Представитель организации Мэри Стивен считает, что ее коллегам было бы полезно провести консультации по поводу «Спутника V» с использующими его странами.

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