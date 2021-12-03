Депутаты Госдумы развеяли мифы и теории заговора о QR-кодах для привитых

Москва, 3 декабря. Депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия» подготовили аргументы в пользу вакцинации от коронавируса и введения QR-кодов. Рекомендации опубликованы перед встречей с избирателями в регионах.

Парламентарии намерены встретиться с гражданами России во время недели поездки по регионам. Специалисты разработали для депутатов пул аргументов, который им нужно будет озвучивать во время споров с противниками вакцинации, пишет РБК. Тезисы повествуют о разных мифах и теориях заговора, к которым любят прибегать антиваксеры.

Так, депутаты будут рассказывать, почему введение QR-кодов не является «началом цифрового концлагеря», зачем ставить прививку, если шанс заболеть COVID-19 все равно существует, какова эффективность разработанных препаратов и почему слова о «чипировании» не вызывают ничего, кроме нервного смеха.

«Если весь мир, все медики, все государства, "мировое правительство" и "тайные силы" объединились в ковидном заговоре против "антиваксеров", то тогда действительно земля плоская», — отмечено в документе.

Антиваксеры не хотят знать всей правды, поэтому с ними не удается построить диалог. К такому выводу пришел главный врач «Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова» Валерий Вечорко, который пригласил антипрививочников посмотреть на процесс лечения тяжелых больных.