США представили первый образец модернизированной бомбы B61

Вашингтон, 3 декабря. Первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61 выпустили в США. Изделие произвели 23 ноября, сообщили в Национальном управлении ядерной безопасности при Министерстве энергетики страны.

Модернизированная бомба должна заменить три из четырех модификаций боеприпаса B61, который приняли на вооружение в 1968 году. Усовершенствованный снаряд может увеличить срок пребывания в армии США минимум на 20 лет.

«НУЯБ рассчитывает, что полномасштабное (серийное) производство начнется в мае 2022 года, а завершение производства всех этих необходимых ядерных боезарядов придется на 2026 финансовый год», — говорится в заявлении.

Разработанная бомба не имеет парашюта, но у нее есть новая хвостовая часть с системой наведения. С ее помощью увеличивается точность применения. По словам руководителя НУЯБ Джилл Хруби, изменений в военных характеристиках боеприпаса нет. Его безопасность и надежность повысится.

Россия опередила Соединенные Штаты в создании мощной неядерной бомбы, заявили аналитики портала Tencent. Сейчас в распоряжении Вашингтона насчитывается 17 таких боеприпасов. Но специалисты РФ разработали вакуумную бомбу с меньшей массой, но повышенной взрывной мощностью.