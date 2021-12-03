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Автоэксперт Жар составил список грубых ошибок, которые допускают водители зимой

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 03:02
Общество
Автоэксперт Жар составил список грубых ошибок, которые допускают водители зимой
pixabay.com

Москва, 3 декабря. Наибольшее количество неисправностей автомобиля приходится на зиму. Это происходит из-за нагрузок на детали и механизмы машины в условиях мороза. Автоэксперт Московского Политеха Валерий Жар рассказал, какие ошибки допускают водители в холодное время года.

Одна из самых грубых ошибок — начало движения без прогрева мотора. Эта процедура обеспечивает повышение температуры технических жидкостей до нужных рабочих значений, считает Жар. Поэтому, по мнению эксперта, перед тем как тронуться с места, автомобилист должен прогреть двигатель «хотя бы в пределах 50-60 градусов», не перегружая мотор оборотами, передает агентство «Прайм».

«Грубой ошибкой считается начало движения после прогрева двигателя на больших скоростях и повышенных оборотах двигателя», — подчеркнул автоэксперт.

Следующей ошибкой является игнорирование водителями факта изменения физических свойств РТИ (резинотехнические изделия) при низких температурах. Также Жар призвал автомобилистов следить за параметрами эксплуатационных свойств АКБ (аккумуляторная батарея) в холодное время года. Если машина долго стоит на улице в мороз, следует отнести аккумулятор в отапливаемое помещение. Это позволит исключить снижение значений пусковых характеристик, подытожил автоэксперт.

Одна из главных проблем для водителей зимой — запуск двигателя. При возникновении сложностей не стоит бесконечно пытаться завести машину, лучше прибегнуть к другим способам, сообщили автоэксперты.

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авто водитель ошибки валерий жар
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