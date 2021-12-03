Cursorinfo: опасный астероид Апофис приблизится к Земле в 2029 году

Москва, 3 декабря. Земле может угрожать реальная опасность из-за приближения астероида Апофис. Небесное тело пройдет рядом с планетой в 2029 и 2036 годах, пишет Cursorinfo со ссылкой на астрофизиков.

Согласно расчетам ученых, Апофис пройдет рядом с Землей на расстоянии 40 тысяч километров в 2029 году. Еще один прогноз астрофизиков указывает, что в 2036 году астероид может направиться прямо к планете.

Первыми в опасности могут оказаться Россия, Китай, Япония, Канада и США. Если столкновение астероида с Землей произойдет, то сила удара будет приравнена к 800 мегатоннам в тротиловом эквиваленте. Позже запустится «цепная реакция», которая сможет стереть все живое с планеты.

Ученые Лаборатории реактивного движения NASA сообщили о приближении к Земле потенциально опасного астероида. Он пройдет рядом с планетой 11 декабря. Небесное тело получило название 4660 nereus.