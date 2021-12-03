Белый дом рассчитывает на выгоды от диалога с Кремлем

Вашингтон, 3 декабря. Соединенные Штаты готовы продолжать диалог с Россией, так как верят в полезность дипломатии на высшем уровне. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представители России обсуждают организацию возможной видеоконференции между президентами обеих стран Владимиром Путиным и Джо Байденом. Однако Белый дом отказался анонсировать встречу на официальном уровне.

«Президент продолжает верить в выгоды дипломатии на высоком уровне, на уровне лидеров, но мне нечего анонсировать касательно разговора или взаимодействия между президентом Байденом и президентом Путиным», — заявила Псаки на брифинге для журналистов.

Министерство иностранных дел России выразило надежду на скорую встречу двух лидеров. По мнению внешнеполитического ведомства, она необходима для решения проблем между Москвой и Вашингтоном.