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Белый дом рассчитывает на выгоды от диалога с Кремлем
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Белый дом рассчитывает на выгоды от диалога с Кремлем

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 02:49
Политика
Белый дом рассчитывает на выгоды от диалога с Кремлем
pixabay.com  /  12019

Вашингтон, 3 декабря. Соединенные Штаты готовы продолжать диалог с Россией, так как верят в полезность дипломатии на высшем уровне. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представители России обсуждают организацию возможной видеоконференции между президентами обеих стран Владимиром Путиным и Джо Байденом. Однако Белый дом отказался анонсировать встречу на официальном уровне.

«Президент продолжает верить в выгоды дипломатии на высоком уровне, на уровне лидеров, но мне нечего анонсировать касательно разговора или взаимодействия между президентом Байденом и президентом Путиным», — заявила Псаки на брифинге для журналистов.

Министерство иностранных дел России выразило надежду на скорую встречу двух лидеров. По мнению внешнеполитического ведомства, она необходима для решения проблем между Москвой и Вашингтоном.

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