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Юзеры TikTok поделились лайфхаками, как обезопасить новогоднюю ель от хвостатых питомцев

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 02:47
Общество
Юзеры TikTok поделились лайфхаками, как обезопасить новогоднюю ель от хвостатых питомцев
pxhere.com

Москва, 3 декабря. Наличие мяукающих животных в доме ставит по сомнение надежность установки новогодней елки, так как хвостатые проявляют недюжий интерес к праздничному дереву. Причем независимо от того, настоящее оно или нет.

Пользователь TikTok поделился хитростью, которую он использует, чтобы уберечь наряженную елку от своих четырех усатых-полосатых. Для этого понадобилось около метра металлической монтажной ленты, один конец которой был прикручен к батарее, а другой крепился к стволу дерева, пишет «Ридус».

Комментаторы присоединились к обсуждению и начали предлагать собственные варианты. Кто-то приклеивает ель к полу на двусторонний скотч, а некоторые крепят сразу и к потолку.

«Еще мандариновые и апельсиновые шкурки вокруг дерева надо положить. Кошки не любят их запах», — поделился один из комментаторов.

Сегодня наряженная новогодняя елка стоит уже у каждого десятого россиянина. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитиками в начале декабря.

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