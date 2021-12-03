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МО рассекретило материалы о создании искусственной водной преграды для защиты Москвы в 1941 году

Общество
МО рассекретило материалы о создании искусственной водной преграды для защиты Москвы в 1941 году
Википедия  /  Ilya Kopalin (director) - https://archive.org/details/MoscowStrikesBack

Москва, 3 декабря. Контрнаступление войск Красной Армии началось 80 лет назад. К этой дате российские военные опубликовали архивные документы.

Материалы из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ были рассекречены специалистами ведомства. На данный момент они находятся в публичном доступе на сайте оборонного ведомства под названием «Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается».

Согласно опубликованным данным, одной из причин провала наступления фашистской Германии на севере от Москвы стало изобретение советских инженеров. Они смогли соорудить искусственную водную преграду в долинах рек Яхромы и Сестры, чтобы не дать вражеским войскам окружить столицу зимой 1941 года.

Ученые смогли залить водой большое пространство. Кроме того, они вморозили в лед колья. Предпринятые меры не дали немецкой военной технике пройти по этой территории или использовать ее для приземления авиации.

Доказывает этот факт предоставленные исторические документы. Среди них оперативная карта Генштаба Красной Армии, пояснительная записка генерала армии Жукова Сталину, оперативные сводки, приказы, журналы боевых действий, документы военно-инженерного управления.

Недавно Федеральная служба безопасности России рассекретила материалы, в которых содержался план Японии в 1940 году ударить по Советскому Союзу. Армия намеревалась захватить Хабаровск.

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минобороны документы история
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