Манчестер, 3 декабря. Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду помог своему клубу одержать победу над «Арсеналом» (3:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии. Футболист также отметился 800-м голом в карьере.

Роналду забил 129-й гол в футболке манкунианцев. Футболист пять раз отличался за португальский «Спортинг» и забил ровно 450 голов за мадридский «Реал». На счету нападающего также 101 гол за его прошлый клуб «Ювентус». Он также 115 отмечался за национальную сборную. Суммарно Криштиану Роналду провел 1 097 матчей за профессиональную карьеру.

Португалец пять раз признавался лучшим футболистом года, становясь обладателям «Золотого мяча». Роналду также является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Футболист также вошел в историю «Реала» как лучший бомбардир сливочных.

Криштиану Роналду попал в тройку лучших форвардов мира по версии американского телеканала ESPN. Журналисты уделили особое внимание атлетизму и ясности ума легенды «Манчестер Юнайтед».