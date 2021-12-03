Агутин, Билан и Пелагея вспомнили последние слова Градского на шоу «Голос»

Москва, 3 декабря. Прощание с певцом, композитором и одним из основоположников русского рока Александром Градским состоялось 1 декабря. В эфире программы «Пусть говорят» коллеги музыканта по шоу «Гoлoс» поделились его последними словами и наставлениями.

При записи последней программы музыкального проекта Леонид Агутин заметил, что Александр Градский практически не ходит и испытывает дискомфорт. Он задал мэтру вопрос: «Борисыч, что с ногами?». Тот ответил, что не хотел никого подводить, поэтому отложил восстановительные тренировки. Агутин отметил, что Градский был в оптимистичном настроении.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Anatoly Lomokhov

«Он отвечает: "Сейчас между съемками перерывы небольшие были, я боялся начать заниматься. Мало ли, упаду или еще что. Всех подведу. А сейчас у меня будет больше времени на подготовку, поэтому с завтрашнего дня начинаю заниматься, разрабатывать ноги"», — сказал Агутин.

Дима Билан вспомнил, что при последней встрече с Александром Градским они вспоминали свое знакомство. Мэтр отечественной эстрады наблюдал, как поет тогда еще молодой исполнитель хита «На берегу неба» и оценивал его вокальные данные. Тогда было практически невозможно предположить, что спустя два десятилетия они будут вместе сидеть в кресле жюри и «вершить судьбы» других исполнителей.

Пелагея рассказала, что Градский привносил в «Гoлoс» особую атмосферу, поэтому проект без него будет уже совсем другим. Композитор отличался невероятным профессионализмом и умением разглядеть настоящий талант. По словам исполнительницы, на последних съемках шоу маэстро был добр на комплименты.

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya

Церемония прощания с основателем русского рока прошла в театре «Градский холл», который принадлежит его семье. Мероприятие посетили многие знаменитости, однако присутствовать не смог Дима Билан. Этот факт очень не понравился некоторым поклонникам исполнителя.