«Ведомости»: Минтранс России принял решение по введению QR-кодов о вакцинации в самолетах

Москва, 3 декабря. Министерство транспорта России провело совещание с авиакомпаниями страны. Участники обсуждали возможность введения QR-кодов о вакцинации в самолетах.

По итогам совещания ведомство не приняло идею обязать пассажиров предоставлять QR-коды при покупке билета на самолет. Официальная позиция будет озвучена 7 декабря в комитете Госдумы по транспорту, передает газета «Ведомости».

Стороны предложили ввести требование кода только перед самой регистрацией на рейс. В таком случае проверка сертификатов о вакцинации на транспорте станет обязательной.

«Это общий успех авиакомпаний. Минтранс изначально направил в Госдуму проект без позиции авиакомпаний. Но в конечном итоге, позиция о нецелесообразности применения при продаже была услышана», – рассказал источник РБК, близкий к одной из авиакомпаний.

Пассажир сможет купить билет на самолет, если он не сделал прививку. Однако ему в личный кабинет на сайте «Госуслуги» придет соответствующее уведомление, в котором будет объясняться обязательность процедуры. Гражданин в итоге может успеть привиться до дня полета. Если же к началу регистрации пассажир не продемонстрирует QR-код, то договор о перевозке будет расторгнут в аэропорту. Через некоторое время деньги за билет будут возвращены.

Информация о возможном введении QR-кодов на транспорте появилась в начале ноября. Предполагается, что законопроект будет разработан к 1 февраля.