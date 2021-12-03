Министр информации Ливана объявит о своей отставке на фоне кризиса в Персидском заливе

Бейрут, 3 декабря. Министр информации Ливана Джордж Кордахи 3 декабря сделает заявление, в котором объявит о своей отставке из-за кризиса в отношениях между странами Персидского залива. Об этом пишет информационное агентство Reuters.

По данным издания, ливанский политик планирует сделать это в 13:00 по местному времени. В интервью местному телеканалу «Эм-ти-ви» Кордахи отметил, что надеется на скорейшее разрешение кризиса. По его мнению, отставка может смягчить нынешние противоречия Ливана с остальными государствами Персидского залива.

Ранее Кордахи в беседе с журналистами назвал действия йеменских хуситов самообороной от внешней агрессии. Некоторым государствам Персидского залива не понравилась такая риторика, и они выразили по этому поводу ноту протеста, в том числе Саудовская Аравия, которая является стороной конфликта.