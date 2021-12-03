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Жаир Болсонару посетит Россию по приглашению Владимира Путина

Политика
Жаир Болсонару посетит Россию по приглашению Владимира Путина
wikipedia.org  /  Palácio do Planalto / CC BY 2.0

Рио-де-Жанейро, 3 декабря. Бразильский президент Жаир Болсонару планирует прилететь в Москву в первом квартале 2022 года по приглашению российского коллеги Владимира Путина.

Болсонару отметил, что приглашение Путина стало для него большой радостью и честью. Поездка в Москву и очная встреча с российскими властями откроет для Бразилии окно возможностей, считает глава государства.

«Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь. Это открывает окно возможностей для нашей страны», — отметил Болсонару во время своего еженедельного выступления.

Российский президент Владимир Путин до конца года планирует провести встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Стороны намерены обсудить актуальные события в мире и дальнейшее развитие отношений между Москвой и Минском.

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Все новости / Политика / Жаир Болсонару посетит Россию по приглашению Владимира Путина
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