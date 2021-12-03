Варламов покинул полицейский участок после задержания в Либерии

Монровия, 3 декабря. Блогер Илья Варламов попал в полицейский участок в Либерии. Однако урбанист сообщил, что сотрудники правоохранительных органов африканской страны уже отпустили его.

Полицейские задержали Варламова из-за претензий местных жителей. Во время фотосъемки в объектив урбаниста попал мужчина, который играл в автомат. По словам либерийца, Варламов сфотографировал его ставку. Потерпевший вызвал адвоката, после он вместе с блогером, менеджером и владельцем клуба поехал в отделение полиции. Однако в участке правоохранители убедились, что Варламов ничего не снимал.

«Он (начальник полиции — Прим. ред.) внимательно выслушал все стороны, попросил показать мой телефон, убедился, что ничего я не снимал ... Вот такая история. Было волнительно, когда толпа собралась у участка и требовала крови, и когда пришел адвокат... Так что я пока свободен», — написал Варламов в своем Telegram-канале.

Ранее Варламов сообщил о произошедшем конфликте с одним из местных жителей во время его поездки в Либерию. По словам блогера, между ними произошла перепалка, которая затем переросла в драку, в ситуацию вмешались сотрудники полиции.