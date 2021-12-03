Политолог Стариков расшифровал посыл слов Лукашенко о российском Крыме

Москва, 3 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем развернутом интервью затронул вопросы сотрудничества Минска и Москвы. Его слова проанализировал политолог и публицист Николай Стариков.

Белоруссия, по словам Старикова, смогла отказаться от политики многовекторности. Теперь Минск продемонстрировал явно, кто является для него союзником, передает газета «Петербургский дневник».

Лукашенко в ходе интервью заявил, что готов посетить полуостров Крым. Ранее он не признавал тот факт, что регион в результате референдума стал российским. Однако теперь он не просто готов приехать в Севастополь, но и согласен вновь запустить самолеты «Белавиа» на полуостров.

«Александр Григорьевич — это политик. И у него нет сегодня никаких иллюзий по поводу той "многовекторности", которой он занимался много лет. Сегодня все плюсы для Белоруссии и лично для него могут проистекать исключительно из сотрудничества с Россией», — пояснил Стариков.

Также Лукашенко дополнил, что Минск готов предложить Москве свою территорию для размещения ядерного оружия. Это произойдет в том случае, если аналогичный шаг в отношении Польши совершит НАТО.