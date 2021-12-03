Тесаку посмертно предъявят обвинение в рамках нового уголовного дела

Москва, 3 декабря. Радикальный националист Максим Марцинкевич (Тесак), который был найден мертвым в СИЗО в 2020 году, посмертно стал фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом сообщил адвокат семьи Алексей Михальчик.

Юрист со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщил, что новое дело возбуждено по его явкам с повинной. В рамках расследования в СИЗО уже находятся несколько человек.

«Отца Максима в рамках этого дела вызвали в СК, ему было предложено подписать согласие о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, т.е. в связи со смертью лица, подлежащего уголовной ответственности», — рассказал адвокат в интервью РИА Новости.

Однако семья погибшего отвергает все обвинения. Согласие отца, по словам Михальчика, значило бы признание в совершении убийств Тесака.

О явках с повинной, которые написал Марцинкевич, стало известно в октябре этого года. Радикальный националист рассказал правоохранителям об убийствах, которые были совершены в 2003 году.