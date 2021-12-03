Водитель большегруза в Петербурге объехал многокилометровую пробку по встречной полосе

Санкт-Петербург, 3 декабря. Водитель фуры в Петербурге решил не стоять в многокилометровой пробке на проспекте Просвещения и, включив аварийные сигналы, начал движение по встречной полосе. Об этом сообщили очевидцы.

По предварительным данным, одна из полос движения, по которой должен был двигаться большегруз, не была расчищена от снега. Мотивы водителя до сих неизвестны, однако пользователи Сети предполагают, что мужчина утомился в ожидании. Ситуацию прокомментировал один из очевидцев.

«Фуровоз перепутал! Выехал на "встречку" и едет, как ни в чем ни бывало. 18:50, проспект Просвещения, между Симонова и Хошимина», — пишет очевидец.

Безусловно, поступку водителя нет оправдания. Но стоит и отметить качество работы коммунальных служб Санкт-Петербурга. В конце ноября жители города столкнулись с проблемами на фоне заснеженных улиц. Уже несколько дней они попадают в пробки и ДТП, опаздывают на работу и учебу.

Прошлой зимой на дорогах Северной столицы наблюдалась похожая ситуация. Тогда губернатор города Александр Беглов заявлял, что снежную кучу невозможно убрать за несколько дней. В этом году случилось то же самое.