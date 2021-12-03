Автор Sohu перечислил четыре основных достоинства «черных русских ягод»

Пекин, 3 декабря. Амурский бархат способен снизить уровень сахара в крови, способствует лечению рака, защищает от радиации и является прекрасным средством для ухода для кожей. Преимущества «черной русской ягоды» перечислил автор китайского Sohu.

Китайцы уверены, что амурский бархат можно считать настоящим подарком для диабетиков. Ягода содержит в составе особые вещества, которые могут снизить уровень сахара в крови.

Кроме того, с помощью этого плода можно лечить кожные заболевания. Среди них аллергия и дерматит. Амурский бархат богат антоцианами, которые обладают сильным антиоксидантным действием.

«Употребление этой ягоды в пищу улучшает состояние кожи», — акцентирует внимание автор.

Ягода обладает и противорадиационными свойствами. Наиболее эффективным считается экстракт, который находится в плоду. Его используют при лечении лучевой болезни и различных отравлений тяжелыми металлами.

Наконец, амурский бархат — это и противораковое средство. Автор отмечает, что применение черных ягод в онкологии очень обширно. Для этого специалисты вычленяют берберин, эффективно борющийся с опухолями.

Любые ягоды могут принести пользу организму, уверены в Роспотребнадзоре. Так, интерес представляют антоцианины, кверцетин и витамин С, которые справляются с воспалительным процессом.