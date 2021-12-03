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РКН заблокировал сайт торговой площадки Etsy по решению тамбовского суда

Общество
РКН заблокировал сайт торговой площадки Etsy по решению тамбовского суда
pxhere.com

Москва, 3 декабря. Сайт торговой площадки Etsy заблокирован с 1 декабря на основании решения суда города Тамбова. Автором соответствующего иска ранее выступил межрайонный прокурор.

Истец отметил, что на странице «gucci replica» сайта Etsy опубликована информация с рекламой и продажей аксессуаров бренда Gucci с доставкой по России. Вместе с этим было установлено отсутствие сведений о соглашениях с правообладателем. В итоге суд признал размещенную на сайте информацию запрещенной к распространению на территории России.

«Мы понимаем важность данного ресурса и искренне сочувствуем всем, кого затронуло данное решение. Однако, основанием для снятия блокировки может быть только удаление информации, признанной запрещенной», — прокомментировали в Роскомнадзоре (РКН).

Решение о блокировке всего сайта принято из-за использования торговой площадки HTTPS-протокола. В ведомстве пояснили, что точечная блокировка для таких сайтов не работает.

Роскомнадзор ранее пригрозил блокировкой шести VPN-сервисам на территории России. Причиной такого решения стало нарушение ими законодательства страны.

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роскомнадзор блокировка etsy
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