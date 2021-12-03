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Фото Лаврова под песцом из комнаты переговоров умилило пользователей Facebook

Политика
Фото Лаврова под песцом из комнаты переговоров умилило пользователей Facebook
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Стокгольм, 3 декабря. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров посетил саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Фотографию с мероприятия выложила в Сеть официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На снимке изображен Лавров, который сосредоточенно листает бумаги, расположенные на столе. Однако больше всего в глаза бросается картина над его головой. На стене в этот момент висело изображение милого песца, который прилег на снег. Животное то ли от удовольствия закрыло глаза, то ли просто уснуло.

«В комнате переговоров партнеров ждали двое: Лавров и песец», — подписала дипломат фото.

Фото Лаврова под песцом из комнаты переговоров умилило пользователей Facebook
Pr Scr facebook.com / Мария Захарова

Снимок Захарова выложила на свою страницу в Facebook. Под публикацией сразу же собрались комментаторы, которых картина умилила.

«Песец внимательно следит за министром», — заметил один из комментаторов.

«Хочется сказать обоим: мимими», — подписал пользователь Сети.

«Кадр тянет на приз в фотоконкурсе!» — удивился другой юзер.

«Если у Лаврова песец позади, то у кого-то впереди! Символично!» — подхватил третий.

Переговоры Блинкена и Лаврова продолжались около 40 минут. За это время они успели поговорить о двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном, а также изложили позиции государств по поводу украинского кризиса.

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Все новости / Политика / Фото Лаврова под песцом из комнаты переговоров умилило пользователей Facebook
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