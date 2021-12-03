Украина, Польша и Литва призвали ввести новые санкции против России «за агрессию»

Киев, 3 декабря. Президенты Украины, Литвы и Польши Владимир Зеленский, Гитанас Науседа и Анджей Дуда в совместном заявлении выразили необходимость по введению новых санкционных ограничений в отношении России.

Соответствующий документ приурочен к 30-летию признания независимости украинского государства польскими и литовскими властями. В заявлении лидеры трех стран призвали «усилить санкции в отношении Российской Федерации в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины»

«Литовская Республика и Республика Польша подтверждают полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО», — также следует из заявления.

Запад и Киев в последнее время все чаще жалуются на якобы наращивание Москвой военного присутствия на украинских рубежах. На этот счет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ вольна перемещать войска полностью по своим предпочтениям и нуждам, когда речь идет о маневрах внутри страны.

Параллельно в Москве уже неоднократно выражали беспокойство насчет наращивания военного контингента НАТО в Европе. Кремль обращал внимание, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако будет реагировать на действия, которые угрожают ее интересам.

Накануне о готовности ввести чрезвычайные санкции в отношении России заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам главы Госдепа, американская сторона воплотит такие угрозы в жизнь в случае якобы «военного вторжения» на Украину, передает телеканал «Царьград».